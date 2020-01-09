أمير مرتضى: هروب فرجاني من "خيال البعض".. وهناك حملة منظمة ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادي تعجبه من الشائعات التي ترددت حول هروب التونسى فرجاني ساسي عند سفر اللاعب إلى تونس عقب مباراة طنطا، مشيرًا إلى أن هذه الأنباء غير الصحيحه تؤكد أن هناك حمله منظمة ضد نادي الزمالك.

أمير أشار ـ في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للزمالك ـ اليوم الأربعاء، إلى أن عوده فرجاني في موعده وانتظامه الآن في التدريبات يؤكد أن ماتردد كان من خيال البعض، مشيرًا إلى أنه حينما قرر ساسي السفر الى تونس حصل على إذن مسبق من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بجانب الحصول على إذن من إدارة الكرة وبعد أن أنهى إجازته عاد مباشرة إلى القاهرة للانتظام مع الزمالك في التدريبات والمباريات".

ووجه المشرف العام على الكرة رسالة لمن يتحدثون عن مساعي ساسي للرحيل عن الزمالك بأن تواجد اللاعب في التدريبات حاليًا هو أبلغ رد على الشائعات التي أكدت رحيله عن الفريق، مشيرًا إلى أن ساسي كان موقوفًا في مباراة طنطا الأخيرة بالدوري الممتاز، ووجدت إدارة النادي أن هناك رغبة منه في السفر للاطمئنان على أسرته، ثم عاد اللاعب وانتظم في التدريبات.

واختتم أمير مرتضى تصريحه بأن ساسي متواجد مع الفريق ومستعد لمباراة زيسكو المقبلة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبل، وفي حالة تركيز كبيرة.