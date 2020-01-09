بمشاركة تريزيجية.. تعادل أستون فيلا وليستر في ذهاب قبل نهائي كأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

سيطر التعادل الإيجابي بين يستر سيتي، وأستون فيلا، بهدف لكل فريق، في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو.

ولعب محمود حسن تريزيجية، أساسيا مع فيلا، فيما بقى أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء، حيث بدأ فيلا المباراة بالتشكيل التالي: نيلاند - كونسا - مينجز - هاوز - جيلبرت - دوجلاس لويز - ناكامبا - تايلور - أنور الغازي - تريزيجية - جاك جريليش.

فيما بدأ روديجر المدير الفني لليستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي: شمايكل - ريكاردو - ايفانز - سويونكو - فوكس - شيلويل - برايت - تيليمانز - ماديسون - بيريز - فاردي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، والتي انتهت مباراة الذهاب بينهما في أولد ترافورد بفوز السيتزن بثلاثية مقابل هدف وحيد.

تفاصيل المباراة:

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تقدم أستون فيلا في الدقيقة 29، عن طريق جيلبرت، بعدما حوّل عرضية الغازي في المرمى، ليتقدم فريقه بهدف.

وكاد فيلا أن يتقدم بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن العارضة أنقذت ليستر، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق تريزيجية بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أجرى أستون فيلا أول تبديلاته بخروج تريزيجية في الدقيقة 67.

ونجح البديل ايهناتشو في تسجيل هدف التعادل لليستر بعد انفراده بالحارس، في الدقيقة 74.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.