بمشاركة محمود تريزيجيه.. ليستر يسقط في فخ التعادل أمام استون فيلا بكأس الرابطة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة أستون فيلا وليستر سيتي، التي جمعتهما على ملعب ووكرز في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي شهدت مشاركة نجم منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه.

حاول ليستر سيتي السيطرة على مجريات المباراة منذ الدقائق الأولى، إلا أن فريق أستون فيلا ظهر متماسكاً، وحاول الإعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 27 من كرة عرضية وجدت قدم فريدريك جولبيرت تستقبلها بتسديدة في مرمى

ليستر سيتي، مسجلاً الهدف الأول لأستون فيلا.

وتماسك دفاع استون فيلا وحارس مرماه بشكل كبير بعد الهدف لإنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف، وهو ما حققه الفريق بالفعل، لينتهي الشوط بتقدم الضيوف.

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وفي الشوط الثاني تراجع فريق أستون فيلا بشكل واضح للدفاع، وضغط ليستر سيتي بشكل مكثف، وسط تألق من أورجان نايلاند حارس مرمى فيلا.

ومن ركلة حرة غير مباشرة لصالح أستون فيلا لعبها الدفاع بشكل سيء ليستغلها فريق ليستر سيتي، ويلعبها جيمي فاردي إلى زميله كيليتشي إيهياناتشو ليتمكن من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 74.

وكاد ليستر أن يخطف هدف ثاني بعد خطأ دفاعي مشابه لكرة الهدف إلا أن الكرة مرت بأمان على مرمى أستون فيلا، الذي حاول التماسك أمام طوفان هجمات ليستر في الدقائق الأخيرة للخروج بالتعادل على الأقل.

حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ومن المنتظر أن يقام لقاء الإياب على ملعب فيلا بارك في الثامن والعشرين من يناير الجاري.