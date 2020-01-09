مرور الرياض واتحاد الدراجات يبحثان الخطط المرورية لطواف السعودية الدولي

استقبل مدير ادارة منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبد الله الزكري اليوم بمكتبه في الرياض المستشار الفني ومدير العمليات بالاتحاد السعودي للدراجات عبد الله بن ابراهيم المزيد . للدراجات عبد الله بن ابراهيم المزيد . وجري خلال اللقاء بحث الخطط المروية والمقترحات التي سينفذها مرور منقطة الرياض اثناء طواف مرور منقطة الرياض اثناء طواف السعودية الدولي للدراجات الهوائية الذي تسضيفه العاصمة في فبراير القادم بحضور نخبة من دراجو العالم ، وحضر اللقاء العقيد احمد بن ابراهيم التويجري .

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