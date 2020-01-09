زيدان: السوبر الاسباني هدف ريال مدريد.. ولا نهتم بالفريق الذي سنواجهه في النهائي

عبر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن سعادته بتحقيق الفوز علي فالنسيا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني. وقال زيدان خلال تصريحات لقناة الرياضية السعودية عقب المباراة "لقد لعبنا واحدة من أفضل مبارياتنا أمام فالنسيا، واللاعبين ظهروا بشكل جيد خلال اللقاء". عقب المباراة "لقد لعبنا واحدة من أفضل مبارياتنا أمام فالنسيا، واللاعبين ظهروا بشكل جيد خلال اللقاء". وأشار "الهدف الثالث الذي سجله مودرتيش، مميز للغاية وهو ماركة مسجلة باسمه، كما أن هدف توني كروس كان رائع". ماركة مسجلة باسمه، كما أن هدف توني كروس كان رائع". وعن المباراة النهائية بكأس ملك اسبانيا أشار "لا يوجد فريق معين أرغب في مواجهته في النهائي، سواء برشلونة أو أتلتيكو مدريد، فلا يهمني من أواجه وأنا ألعب على البطولة وانتظر الفائز منهما في النهائي.

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