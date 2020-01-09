فيدي فالفيردي: زيدان يمنحني الثقة وسأتعلم الكثير من بوجبا حال انضمامه لريال مدريد

أكد فيدي فالفيردي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني أن فريقه قدم مباراة مميزة أمام فالنسيا، وذلك عقب فوز الفريق الملكي بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم الاربعاء علي ملعب "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

وقال فالفيردي:" لقد قدّم الفريق أداءً جيدًا جدًا، كانت مباراة صعبة تطلبت جهودًا كبيرة لكننا كنا نعلم أننا سنركض طوال 90 دقيقة" .

وتحدث فالفيردي عن دور زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائلاً: " زيدان كان من

دعمني عندما لم أكن أحظى بدقائقٍ كثيرة، لقد منحني الثقة والطمأنينة، إنه يجعلنا نتوحد كفريق".

وعن احتمالية تعاقد رال مدريد مع الفرنسي بول بوجبا قال فالفيردي: " بوجبا ؟ أتعامل مع الأمر بهدوء وأحاول الاستمتاع في كل مرةٍ أرتدي فيها قميص ريال مدريد، إن أتى مستقبلًا فسأتعلم منه الكثير بطبيعة الحال.