كاسمييرو: سيطرنا علي مباراة فالنسيا بالكامل وشعرنا بحب المشجعين هنا

أعرب البرازيلي كاسمييرو لاعب وسط فريق ريال مدريد الاسباني عن سعادته بالفوز علي فالنسيا في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم الاربعاء علي ملعب "الجوهرة المشعة" ضممن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

وقال كاسمييرو : " في البداية يجب أن نشكر الجميع هنا، لقد شعرنا اننا في ملعبنا وشعرنا بحب المشجعين ".

وأضاف: " سيطرنا على المباراة بشكل كامل، كل ما خططنا له سار بشكل

جيد ".

وأكمل: " مع 5 لاعبين في خط وسط نحتاج إلى القليل من العمق في الهجوم ، لكننا نستحوذ بشكل أكبر علي المباريات" .

وعن المباراة النهائية قال كاسمييرو: " لا يهم من سيكون خصمنا في نهائي السوبر، ستكون مواجهة صعبة".