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الصيد في بطولة العالم لسلاح السيف

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يستعد بطلا نادي الصيد  في السلاح مدحت معتز واللاعبة ندى حافظ لخوض منافسات بطولة كاس

العالم للكبار لسلاح السيف والتى تقام بكندا فى الفترة من 9-12 يناير الجارى .

 ويعول مسؤولوا نادي الصيد في تحقيق مدحت وندى ميدالية بالبطولة مع انجازاتهما محليا ودوليا  في سلاح السيف.

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