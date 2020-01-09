طارق العشري: لاعبو حرس الحدود حققوا المستحيل بالفوز علي بيراميدز وطلائع الجيش

أعرب طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود عن سعادته البالغه بالفوز علي طلائع الجيش بثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وقال طارق العشري في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة : " حققنا الفوز علي بيراميدز وطلائع الجيش في ظل تواجدي بالمدرجات بداعي الايقاف ومن المقرر ان تنتهيعقوبتي بعد لقاء سموحه ".
واضاف ساخر: " اذا كان الامر كذلك سوف اقود الفريق من المدراجات علي الاقل سأحصل على حرية أكثر دون أن يترقب أحد ما اقوله ".
واكمل : " الجيش تحكمنا في سير اللقاء امام طلائع الجيش وطالبت اللاعبين بعدم الاستعجال مع استغلال أي فرصة وبالفعل سجلنا هدفا مبكرا، وقدم لاعبونا مباراة رائعة رغم تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني بالاعتمادعلى الهجمات المرتدة".
وأضاف: " الدور الثاني صعب جدا في تجميع النقاط ونريد تامين أنفسنا مبكرا، نركز علي كل مباراة اللاعبون حققوا المستحيل، فلم يتوقع أحد الفوز على بيراميدز ثم الطلائع وتوالي الانتصارات يمنح الفريق ثقة وسنسعي للفوز علي سموحه في المباراة المقبلة".
واردف العشري: " البعض هاجمنا للعب بشكل دفاعي امام الاهلي ولكان دور المدرب إخراج أقصى ما لدى لاعبيه مع تقدير الإمكانات التي يعمل بها ولقد طورنا الناحية الهجومية تدريجيا لاستغلال أقل عدد ممكن من الفرص أمام مرمى المنافس".
ي تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة : " حققنا الفوز علي بيراميدز وطلائع الجيش في ظل تواجدي بالمدرجات بداعي الايقاف ومن المقرر ان تنتهيعقوبتي بعد لقاء سموحه ".
واضاف ساخر: " اذا كان الامر كذلك سوف اقود الفريق من المدراجات علي الاقل سأحصل على حرية أكثر دون أن يترقب أحد ما اقوله ".
واكمل : " الجيش تحكمنا في سير اللقاء امام طلائع الجيش وطالبت اللاعبين بعدم الاستعجال مع استغلال أي فرصة وبالفعل سجلنا هدفا مبكرا، وقدم لاعبونا مباراة رائعة رغم تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني بالاعتمادعلى الهجمات المرتدة".
وأضاف: " الدور الثاني صعب جدا في تجميع النقاط ونريد تامين أنفسنا مبكرا، نركز علي كل مباراة اللاعبون حققوا المستحيل، فلم يتوقع أحد الفوز على بيراميدز ثم الطلائع وتوالي الانتصارات يمنح الفريق ثقة وسنسعي للفوز علي سموحه في المباراة المقبلة".
واردف العشري: " البعض هاجمنا للعب بشكل دفاعي امام الاهلي ولكان دور المدرب إخراج أقصى ما لدى لاعبيه مع تقدير الإمكانات التي يعمل بها ولقد طورنا الناحية الهجومية تدريجيا لاستغلال أقل عدد ممكن من الفرص أمام مرمى المنافس".
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