طلعت يوسف: راض عن التعادل مع انبي ومن الوارد التعاقد مع لاعبين

أبدى طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري رضاه عن تعادل فريقه امام انبي، في الجولة الثانية عشر في بطولة الدوري الممتاز.
وقال طلعت يوسف خلال تصريحات لفضائية تايم سبورت "التوفيق يغيب عن الفريق في أخر مباراتين في الدوري العام ولقاء البطولة العربية لم يوثر علي المستوى الفني ولكن النفسي وبالتالي أثرعلى أدائنا بعض الشيء".
واضاف "على الرغم من التعادل ولكني راض للغاية عن التعادل، رغم إني كنت اتمنى الفوز، وخاصة أن إنبي يمر بفترة جيدة في الفترة الأخيرة".
وتابع "من الوارد التعاقد مع لاعبين خلال الانتقالات الحالية، وهناك اتفاق مع الادارة، علي التدعيم
وعن مواجهة الاتحاد لبيراميدز في الجولة المقبلة أشار إلى إنه سيكون لقاء صعب والفرق اصبحت عنيدة جدا.
واختتم فرصتنا في التأهل بالبطولة العربية قوية للدور نصف النهائي، ولدينا رغبة في الفوز علي الاسماعيلي.
وكان الاسماعيلي حقق الفوز ذهاب علي الاتحاد بالاسكندرية، ومن المقرر ان يلتقي الفريقين يوم 24 من شهر يناير الجاري، في إطار إياب دور الـ8 من البطولة العربية.
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