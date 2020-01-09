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امير مرتضي : كارتيرون سيحدد احتياجات الزمالك في الميركاتو الشتوي

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أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أن هناك تنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي بالزمالك فيما يخص كل احتياجاته في ملف التدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وأوضح أمير مرتضى أن هناك تواصل مستمر مع كارتيرون من أجل معرفة

احتياجاته لتدعيم الفريق، وسيكون الأمر وفق احتياجاته الفنية في المقام الأول، وسيتم تحديد الأمر بعد استطلاع رأيه في المركز الذي يريد تدعيمه بالتنسيق معه.

وأضاف أمير مرتضى: "كارتيرون سيحدد وفق احتياجاته وبناءا عليها سيتم التحرك في يناير وأمامنا فرصة

حتى نهاية الشهر لحسم ما في صالح الفريق".

وأشار المشرف العام على فريق الكرة بالنادي عن التواصل بشكل مستمر مع المغربي خالد بو طيب من أجل الاطمئنان عليه أولا بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، وأن هناك اتصال مستمر معه من الإدارة والجهاز الطبي لمعرفة حالته.

وأتم: "سنجتمع به بعد الانتهاء من المرحلة العلاجية في الخارج، من أجل معرفة تطورات موقفه بشكل عام".

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