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انهيار انتقال شاكا من آرسنال إلى هيرتا برلين

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محمد ماهر 0 تبليغ

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أفادت قناة “سكاي” بتعثر مفاوضات الإنتقال المحتمل للسويسري جرانيت تشاكا من نادي أرسنال الإنجليزي إلى هيرتا برلين الألماني.

وقالت القناة اليوم الأربعاء إنه يُعْتَقَد أن هيرتا برلين يرى في الفرنسي مورجان سانسو بديلاً لتشاكا.

وأوضحت “سكاي” أن السويسري الدولي لا يزال أمامه عرض مغر من النادي الألماني ” لكنه يميل بشكل واضح في الوقت الراهن إلى البقاء في أرسنال”، بحسب ما أكده المدير الفني لأرسنال، ميكيل آرتيتا، في بداية العام الحالي.

وقال آرتيتا إنه يعتقد أن لاعب خط الوسط سيبقى في النادي اللندني وإنه لا يعتقد أنه سينتقل إلى هيرتا، وتابع:” اعتقد أنه سيبقى”.

تعثر مفاوضات انتقال جرانيت تشاكا من آرسنال إلى هيرتا برلين (صور: Getty)

كان مدير أعمال تشاكا صرح بأن اللاعب طالب ناديه الإنجليزي بالموافقة على إنتقاله إلى هيرتا برلين.

وبحسب معلومات محطة “سكاي”، تلقى هيرتا برلين عرضاً لضم الفرنسي سانسو، لاعب أولمبيك مارسيليا.

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وقالت المحطة إن سانسو25/ عاماً/ ” مرشح جاد” مشيرة إلى أن تكاليف إنتقاله ستتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو.

كما ذكرت أن هيرتا يعتزم إجراء أول محادثات بعد عودة هيرتا من فلوريدا.

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