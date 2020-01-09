انهيار انتقال شاكا من آرسنال إلى هيرتا برلين

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أفادت قناة “سكاي” بتعثر مفاوضات الإنتقال المحتمل للسويسري جرانيت تشاكا من نادي أرسنال الإنجليزي إلى هيرتا برلين الألماني.
وقالت القناة اليوم الأربعاء إنه يُعْتَقَد أن هيرتا برلين يرى في الفرنسي مورجان سانسو بديلاً لتشاكا.
وأوضحت “سكاي” أن السويسري الدولي لا يزال أمامه عرض مغر من النادي الألماني ” لكنه يميل بشكل واضح في الوقت الراهن إلى البقاء في أرسنال”، بحسب ما أكده المدير الفني لأرسنال، ميكيل آرتيتا، في بداية العام الحالي.
وقال آرتيتا إنه يعتقد أن لاعب خط الوسط سيبقى في النادي اللندني وإنه لا يعتقد أنه سينتقل إلى هيرتا، وتابع:” اعتقد أنه سيبقى”.
كان مدير أعمال تشاكا صرح بأن اللاعب طالب ناديه الإنجليزي بالموافقة على إنتقاله إلى هيرتا برلين.
وبحسب معلومات محطة “سكاي”، تلقى هيرتا برلين عرضاً لضم الفرنسي سانسو، لاعب أولمبيك مارسيليا.
وقالت المحطة إن سانسو25/ عاماً/ ” مرشح جاد” مشيرة إلى أن تكاليف إنتقاله ستتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو.
كما ذكرت أن هيرتا يعتزم إجراء أول محادثات بعد عودة هيرتا من فلوريدا.
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