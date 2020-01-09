رسميًا | مهاجم يوفنتوس هان كوانج إلى الدوري القطري

أعلن مجلس إدارة نادي الدحيل القطري برئاسة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني رسميا تعاقده مع نجم الكوري الشمالي الشاب هان كوانج سونج مهاجم يوفنتوس الإيطالي سابقاً لتدعيم خط هجوم الفريق بداية من يناير الجاري.

وحل الكوري في قائمة الفريق مكان العراقي مهند علي (ميمي) والذي قرر النادي الإستغناء عنه.

وينتظر أن يكون الكوري هان مفاجأة الدحيل أمام السيلية في لقاء الدور قبل النهائي لبطولة كأس قطر في النسخة المؤجلة للبطولة من الموسم الماضي ، والذي سيخوضه الفريق يوم الجمعة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد حيث يسعى الدحيل للدفاع عن لقبه الذي توج به في الموسم قبل الماضي.

وشارك هان في تدريبات الدحيل الجماعية اليوم ضمن خطة الإعداد لهذه المواجهة وظهر بمستو جيد خلال التدريب الرئيسي بقيادة البرتغالي روي فاريا المدير الفني للفريق ووسط حضور جميع اللاعبين بعد عودة لويس مارتن جونيور لاعب وسط الفريق الذي غاب عن المباراة الماضية بالدوري أمام قطر والتي تعادل فيها الدحيل سلبياً.

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وشهد التدريب عودة مدافع الفريق أحمد ياسر حيث ظهر لأول مرة بعد فترة غياب ليست بالقصيرة عن صفوف الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة والتي حرمته من التواجد مع زملائه خلال الفترة الماضية.

وخاض اللاعب تدريباً منفرداً وكان بمثابة تأهيل للاعب قبل الإنضمام للتدريبات الجماعية والدخول في قائمة الفريق أستعداداً للمرحلة القادمة. ومن المرجح عدم مشاركة اللاعب في مباراة السيلية المقبلة بالدور قبل النهائي للكأس لعدم جاهزيته.

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