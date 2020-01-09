انتهت مواجهة ليستر سيتي مع ضيفه آستون فيلا بالتعادل الإيجابي 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية الأربعاء.



وتقدم آستون فيلا عبر الفرنسي فريدريك جولبيرت 28 ثم عادل لليستر كيليتشي إيهياناتشو 74.



وكان ليستر سيتي، وصيف ترتيب الدوري المحلي، الطرف الأفضل أمام آستون فيلا الذي يبحث عن لقبه الأول منذ كاس الرابطة عام 1996، لكن زملاء المهاجم الدولي جايمي فاردي عليهم إنهاء المهمة في ملعب "فيلا بارك" ايابا في 28 كانون الثاني/يناير الجاري.



ويلتقي الفائز من هذه المواجهة على ملعب ويمبلي مع المتأهل بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (3-1 الثلاثاء). وكان ليستر أحرز المسابقة آخر مرة في 2000 عندما تخطى استون فيلا في نصف النهائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواجهة ليستر سيتي وآستون فيلا تنتهي بالتعادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.