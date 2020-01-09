رياضة | فالنسيا ضد الريال.. لاعبي الملكي: ننتظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالنسيا ضد الريال.. لاعبي الملكي: ننتظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر لاعبي نادي ريال مدريد عن سعادتهم العارمة بعد الفوز على فالنسيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني، المقام حاليا في المملكة العربية السعودية، والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة ليصعد النادي الملكي للمباراة النهائية وينتظر الفائز من مباراة برشلونة امام نظيره نادي اتلتيكو مدريد.

تعرف علي تصريحات لاعبي النادي الملكي بعد مباراة فالنسيا ضد الريال بكأس السوبر الاسباني:

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حيث قال ‏كاسيميرو:" سيطرنا على المباراة بشكل كامل كل ما خططنا له سار بشكل جيد النهائي سيكـون صعب لن يفرق من هو الخصم يجب أن نشكر الجميع لقد شعرنا اننا في ملعبنا وشعرنا بحب المشجعين مع 5 لاعبين في خط وسط نحتاج إلى القليل من العمق ، لكننا نحصل على الاستحواذ ‏الآن علينا أن نفكر في المباراة القادمة، نحن في النهائي وسنرى من الذي سنواجهه ‏كاسيميرو الجماهير أظهروا لنا الكثير من الحب منذ وصولنا ، حب هذا النادي هائل وأيضًا بالنسبة لنا شكرا جزيلًا للجميع وإلى السعودية لقد شعرنا بالتأكيد اننا داخل ملعبنا واليوم كان من الملحوظ للغاية أننا أكبر فريق في العالم ويجب أن نهنئ المدريديستا أيضًا".

وأضاف ‏فيدي فالفيردي بعد مباراة فالنسيا ضد الريال:" زيدان كان من دعمني عندما لم أكن أحظى بدقائقٍ كثيرة، لقد منحني الثقة والطمأنينة إنه يجعلنا نتوحد كفريق ‏لقد قدّم الفريق أداءً جيدًا جدًا، كانت مباراة صعبة تطلبت جهودًا كبيرة لكننا كنا نعلم أننا سنركض طوال 90 دقيقة لا نُفضّل أحدًا في المباراة النهائية نحن ريال مدريد وعلينا أن نكُن مستعدين لمواجهة أي فريق".

واختتم كارفخال التصريحات قائلا:"الهدف تم تحقيقه والآن حان الوقت لانتظار الخصم الفريق سيطر على المباراة واعتقد ان فريق فالنسيا لاحظ ذلك لقد كانوا بعيدون عن التسجيل الفريق بأكمله لديه القدرة على التسجيل وقد اثبت الفريق ذلك، الفريق بأكمله يعمل والاحاسيس جيدة جدًا رغم ضربة الجزاء التي تحصل عليها فالنسيا الأن علينا ان نحاول الوصول ليوم الأحد بأفضل الاحاسيس الممكنة سيكون من الرائع الفوز بكأس سوبر اسبانيا كهدية لعيد ميلادي".