رياضة | التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد في السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد في السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمشاهدة المباراة النارية بين فريق برشلونة وفريق اتلتيكو مدريد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويسعى ارنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة لدخول المباراة بالقوة الضاربة للفريق من أجل التأهل لدور النهائي والحفاظ على لقب البارسا الذي حققه في 13 مناسبة.

واستقر المدرب الإسباني على التشكيلة الأساسية لفريقه التي ستواجه فريق أتليتكو مدريد في المباراة التي ستقام في المملكة العربية السعودية، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : نيتو.

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خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : فيدال - سيرجي بوسكيتس - فرانكي دي يونج.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - جريزمان - لويس سواريز.

بينما يدخل دييجو سيميوني مدرب فريق أتليتكو مدريد تلك المباراة من أجل كسر عقدة البارسا الملازمة له في بطولة الدوري الإسباني.

يذكر أن فريق أتليتكو مدريد قد نجح في حصد بطولة كأس السوبر الاسباني في 3 مرات فقط عبر تاريخه.