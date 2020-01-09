رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 9 / 1 / 2020 مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 9 / 1 / 2020 مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 9 / 1 / 2020، أبرزها مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ16"

تورينو ضد جنوى، تقام المباراة في تمام العاشرة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني "الدور نصف النهائي"

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ14"

العدالة ضد الفيحاء، تقام المباراة في تمام الخامسة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا ربع مساءا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.