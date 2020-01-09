رياضة | توتنهام يخطط للظفر بخدمان نجم ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يخطط للظفر بخدمان نجم ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد مع المهاجم البولندي كريستوف بياتيك لاعب فريق ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير الجاري.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "الجارديان"، إن توتنهام انضم لسباق الحصول على خدمات بياتيك من ميلان في شهر يناير، وذلك من أجل تدعيم الخط الأمامي في السبيرز.

وكان قد طلب جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام التعاقد مع مهاجم صريح في الشتاء، خاصة بعد إصابة هاري كين مهاجم الفريق في الفترة الأخيرة وغيابه لمدة تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف.

يذكر أن حاليا لا يوجد مهاجم صريح في النادي الإنجليزي بعد إصابة هاري كين، حيث كان قد رحل يورنتي عن صفوف السبيرز في الصيف الماضي.