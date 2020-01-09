رياضة | الصف يتعاقد مع ثنائي أبو تيج ومالية كفر الزيات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصف يتعاقد مع ثنائي أبو تيج ومالية كفر الزيات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو مركز شباب الصف، في دعم صفوف الفريق، بالتعاقد مع، أحمد فايز مدافع أبو تيج السابق، ومصطفي السيد لاعب خط وسط مالية كفر الزيات، لمدة موسم ونصف لكلاً منهما في صفقة إنتقال حر لدعم الفريق في الدور الثاني للمجموعة الخامسة بالدوري القسم الثالث.

ووقّع اللاعبان على عقود انضمامهما للصف، في حضور حاتم حسن المدير الفني، وأحمد صالحين المستشار الفني لمجلس الادارة وأحمد النوتي المدير الإداري للفريق.

واكد حاتم حسن، المدير الفني للصف، أن اللاعبان سيكونا من العناصر المميزة في صفوف الفريق في الفترة القادمة.

يذكر أن الصف سيخرج لملاقاة أبو النمرس، على ملعب الأخير السبت المقبل، في إفتتاح مباريات الفريقان بالدور الثاني، للقسم الثالث.

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ونجح الصف، مؤخراص، فى تدعيم صفوفه باللاعب مصطفي محمد شولا لاعب عرب الرمل، ويحتل الصف المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 34 نقطة

2- جولدي 29 نقطة

3- حلوان العام 28 نقطة

4- الإتصالات 28 نقطة

5- أكتوبر 22 نقطة

6- الصف 16 نقطة

7- القومي 15 نقطة

8- جينيس 14 نقطة

9- البدرشين 14 نقطة

10- أبو النمرس 12 نقطة

11- بشتيل 12 نقطة

12- المعادي 12 نقطة

13- العياط 8 نقاط

14- الصيد 8 نقاط