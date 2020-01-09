رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم 8 / 1 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم 8 / 1 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباريات اليوم الأربعاء من بطولة الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة 12 من البطولة، بتعادل سلبي بين فريقي إنبي والاتحاد السكندري.

وأقيمت اليوم مباراتان أيضًا انتهت الأولى بفوز فريق حرس الحدود بثلاثية دون رد على فريق طلائع الجيش، بينما فاز أيضًا فريق وادي دجلة على نظيره سموحة بثلاثية مقابل هدفين.

وستقام يوم السبت مباراة واحدة ببطولة الدوري بين نادي مصر والمقاولون العرب.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الاتحاد السكندري وإنبي

الأهلي 30 نقطة

المقاولون العرب 26 نقطة

الزمالك 21 نقطة

الاتحاد السكندري 21 نقطة

بيراميدز 19 نقطة

حرس الحدود 17 نقطة

سموحة 17 نقطة

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الانتاج الحربي 17 نقطة

إنبي 16 نقطة

المصري 15 نقطة

الإسماعيلي 14 نقطة

الجونة 12 نقطة

طلائع الجيش 11 نقطة

نادي مصر 11 نقطة

طنطا 10 نقاط

مصر المقاصة 10 نقاط

وادي دجلة 9 نقاط

أسوان 8 نقاط.