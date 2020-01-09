رياضة | أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: الزمالك يتهم كهربا بالهروب.. وعرض ضخم لضم إليكي.. الأهلي ينافس برشلونة على هذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: الزمالك يتهم كهربا بالهروب.. وعرض ضخم لضم إليكي.. الأهلي ينافس برشلونة على هذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها آخر المستجدات بخصوص الصفقة الثانية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 8 يناير 2020:

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم

1- الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب التونسي

دخل الكونغولي الواعد جاي مبينزا مهاجم فريق الملعب التونسي دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وسجل مبينزا 6 أهداف خلال 12 مباراة منذ بداية الموسم، ولم يشارك سوى في 6 منهم بصفة أساسية.

وذكرت "سبورت" الكتالونية أن الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة تلقى تقارير مطمئنة عن المهاجم جاي مبينزا وبات يراقبه تمهيدًا لضمه.

وأوضحت الصحيفة أن نادي الملعب التونسي حدد 500 ألف يورو من أجل التخلي عن مهاجمه وهو ما يجعله صيدًا سهلًا لبرشلونة.

2- الزمالك يشكو "كهربا" رسميًا ويتهمه بالهروب

أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة المصري للتحقيق في واقعة هروب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق إلى البرتغال.

واتخذ نادي الزمالك هذه الخطوة التصعيدية بخطاب رسمي لاتحاد الكرة للتحقيق في الواقعة الهروب وقانونية تعاقده مع الأهلي.

ويواصل الزمالك ملاحقة اللاعب بالشكاوي أملاً في الحصول على تعويض مادي ومحاولة إيقاف اللاعب.

تعرف على أخبار النادي الأهلي اليوم

3- الأهلي يعرض 3 ملايين دولار لضم بليسينج إليكي.. ومليون للاعب

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رفض مسؤولو النادي الأهلي رفع راية الاستسلام في صفقة التعاقد مع النيجيري بليسينج إليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري بعد مرحلة من الشد والجذب بين الطرفين في الساعات الماضية.

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في التعاقد مع النيجيري إليكي من نادي لوزيرن السويسري في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

وتمسك نادي لوزيرين السويسري بالحصول على 4 ملايين يورو من أجل الاستغناء عن إليكي للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن مسؤولو النادي الأهلي استقروا على تقديم عرض جديد وأخير عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر من أجل حسم صفقة إليكي في الميركاتو الشتوي في ظل تمسك السويسري فايلر بضم مهاجم لوزيرن.

واستقر النادي الأهلي على رفع قيمة عرضه إلى 3 ملايين يورو من أجل حسم صفقة إليكي من لوزيرن السويسري في الشتاء الجاري، على أن يحصل اللاعب على راتب مليون دولار راتب سنوي أسوة بالتونسي علي معلول ظهير الأهلي الحالي.

4- غموض مشاركة حسين الشحات مع الأهلي

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن الجهاز الفني فضل منح حسين الشحات الراحة اللازمة وعدم اصطحابه خلال رحلة الفريق إلى زيمبابوي خوفا من تفاقم الإصابة.

وأضاف طبيب الأهلي أن حسين الشحات يعانى من آلام في العضلة الضامة تسببت في غيابه عن مباراتي الأهلي الأخيرتين أمام مصر المقاصة واف سي مصر في الدوري.

وأشار طبيب الأهلى إلى ان اللاعب سوف يخضع لاختبار طبى فور عودة البعثة للقاهرة للوقوف على حالته ومدى تحسنها لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة طنطا المقرر لها الاربعاء القادم في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري.

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء

5- فايلر يجهز مفاجأة سارة لـ"كهربا" أمام بلاتينيوم

استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، على الدفع بمحمود كهربا فى مركز الجناح الأيسر، أمام بلاتينيوم الزيمبابوى، المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.

وجاء قرار فايلر بمشاركة كهربا من أجل الاستفاده من خبرة اللاعب الإفريقية، ولتعويض غياب رمضان صبحى بسبب الإصابة.

كما يفاضل فايلر بين مشاركة مروان محسن أو جونيور أجايى، فى مركز رأس الحربة الصريح، خصوصا بعد استعادة مروان حساسية التهديف أمام إف سى مصر.