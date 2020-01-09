رياضة | التعادل السلبي يحسم موقعة إنبي والاتحاد السكندري بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم موقعة إنبي والاتحاد السكندري بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة إنبي و الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

Advertisements

وجاء اللقاء متوسطا، حيث قدم الفريقان أداءً جيدًا خلال الشوط الثاني من المباراة ولكن دون تهديدات حقيقة المرمى.

وبهذه النتيجة وصل فريق إنبي للنقطة 16في المركز التاسع، بينما رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 21 في المركز الرابع.