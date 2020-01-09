الامارات | العمل يتواصل في صيانة أرضية ملعب بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن العمل يتواصل في صيانة أرضية ملعب بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت الشركة المنفذة لصيانة أرضية استاد بني ياس الرئيسي في الشامخة عمليات التأهيل اليومية من أجل اكمال العمل في التاريخ المحدد بعد أن كانت الأرضية تعرضت في الفترة الماضية للانتقادات من قبل مدربي الأندية واللاعبين، ونشر النادي عبر حسابه الرسمي أمس مقطع فيديو جديد عن وصول العمل لمرحلة متقدمة في ظل العناية اليومية التي تبذل من أجل أن تكتسي الأرضية حلة زاهية.

يذكر أن مباراة بني ياس في مواجهة ضيفه فريق الظفرة والمقررة في الأول من فبراير المقبل ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي ستكون بمثابة الافتتاح لأرضية الملعب الجديدة التي يأمل المسؤولون في إدارة النادي أن تكون مواكبة للتطلعات ومستوفية لشروط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».