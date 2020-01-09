الامارات | «بطولة تجديف» للسيدات بجوائز 42 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «بطولة تجديف» للسيدات بجوائز 42 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتجديف للسيدات، في 28 مارس المقبل، بمجموع جوائز يبلغ 42 ألف درهم، سيتم تقديمها للفائزات في أربع فئات، هي الفردي والزوجي لمسافة 200 متر، والفردي والزوجي لمسافة 500 متر.

وقالت ممثلة الأكاديمية، فاطمة العامري، إن البطولة ستقتصر على المشاركات المحلية، موضحة لـ«الإمارات اليوم» أن المشاركة لن تكون مفتوحة، مبينة أنه تم تحديد عدد المشاركات بـ28 متسابقة.

وأضافت: «تلقينا عدداً كبيراً من الطلبات للمشاركة في البطولة، إذ سجلت حتى الآن 29 متسابقة، بواقع 26 مواطنة وثلاث أجنبيات».

وأوضحت: «سيتم توفير تدريبات خاصة نظرية وعملية تحت إشراف مدربات مختصات للمنتسبات والمشاركات في السباق، لتعريفهن بالتعليمات التي تضعها اللجنة المسؤولة عن البطولة، حيث يتطلب هذا النوع من الأنشطة الرياضية المائية التأكيد على أمن وحماية المشاركات».

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وتابعت: «ستقام المنافسات في نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، إذ إنه لاشك أن الرياضات البحرية بدأت تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الأكاديمية، وسيتم ضمها إلى روزنامة فعالياتها للموسم الجديد، حيث تعد من أجمل صور الرياضة البدنية، خصوصاً أن رياضة التجديف من السباقات المهمة في الدولة».

وزادت بقولها: «تهدف أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، من خلال إقامة هذا النوع من المسابقات إلى تشجيع السيدات لخوض تجربة رياضية بحرية فريدة من نوعها، وتعزيز المشاركة المجتمعية والرياضة واللياقة البدنية، كما تسهم في تحفيز سيدات المجتمع المحلي على اتباع نمط حياة صحي».

وتوجهت فاطمة العامري، في مؤتمر صحافي، بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، والشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية، على إعطاء السيدات فرصة لممارسة الرياضات التي تجسد دعم القيادة الرشيدة في إثبات قدراتهن على تحقيق أعلى مستويات المهارة والاحتراف في مختلف النشاطات الرياضية.

كما عبرت عن امتنان وتقدير أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على رعايته المميزة للأحداث كافة التي تخص الرياضات البحرية بشكل عام، ورياضة المرأة بشكل خاص، فإن الدعم والتوجيهات والحرص الدائم على نشر مثل هذه الرياضات الفريدة من نوعها، وإشراك المرأة فيها، هو الرافد الأساسي لكل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع.

من جهتها، أبدت ممثلة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، خولة الحمادي، سعادتها بتنظيم هذه الفعالية قائلة: «نحث السيدات على الالتحاق بهذه الرياضة الجديدة في المنطقة، وستكون مغامرة جميلة لهن، إذ إن باب التسجيل مفتوح للراغبات في المشاركة حتى 21 مارس المقبل، ونتمنى النجاح في تنظيم البطولة».