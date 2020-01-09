الامارات | بالأرقام.. الحراس ماجد ناصر والسناني والظنحاني الأفضل في «دورينا»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الحراس ماجد ناصر والسناني والظنحاني الأفضل في «دورينا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم حراس المرمى: خالد السناني (الظفرة) وماجد ناصر (شباب الأهلي) وفهد الظنحاني (بني ياس)، أنفسهم بقوة هذا الموسم من خلال الأرقام المسجلة، بعد مرور 12 جولة من دوري الخليج العربي، التي ترجح كفتهم على حساب بقية حراس المرمى الآخرين.

وتؤكد الإحصاءات الرقمية التي تنشرها رابطة المحترفين، التألق الكبير الذي عليه الحارس، ماجد ناصر، هذا الموسم، وإسهامه الكبير في صدارة شباب الأهلي للدوري بـ29 نقطة، حيث حافظ على نظافة شباكه في ست مباريات، ولم يدخل مرماه سوى أربعة أهداف في 11 مباراة لعبها هذا الموسم، بينما غاب عن قمة الجولة 12 أمام العين، التي فاز بها شباب الأهلي 2-1. في المقابل حصل ماجد على بطاقة واحدة، ولم ينجح في التصدي لأي ركلة جزاء، ونجح ماجد في قيادة فريقه إلى الفوز بلقبَي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي الموسم الماضي.

أما حارس مرمى الظفرة، خالد السناني، فهو في صدارة الحراس بعدد التصديات خلال 12 جولة، وبرقم يبلغ 51 تصدياً ناجحاً، ما أسهم في المستوى المتميز الذي يقدمه فريقه بشكل عام في الدوري، ووجوده في المركز السادس بجدول الترتيب.

وحافظ السناني، في المقابل، على نظافة شباكه في مباراتين فقط، ولم يتصدَّ لأي ركلة جزاء في الدوري، بينما حصل على بطاقتين صفراوين.

يذكر أن هذه الأرقام لم تشفع للحراس الثلاثة للوجود في المعسكر الأخير للمنتخب الوطني، إذ تم استدعاء خالد عيسى (العين)، أحمد شامبيه (النصر) وعادل الحوسني (الشارقة).

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وقال المحاضر الآسيوي حارس مرمى العين السابق، زكريا أحمد، إن الأرقام تعطي ماجد ناصر وخالد السناني الأفضلية في الدوري، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم» أنه «في النهاية تبقى اختيارات الحراس الموجودين في معسكر المنتخب وجهة نظر للجهاز الفني للأبيض، يوفانوفيتش، الذي قد تكون لديه حسابات أخرى»، متمنياً التوفيق لكل من يتم اختياره لتمثيل الإمارات.

وقال: «أنا مع الدعم الكامل للمنتخب هذه الفترة، لكن كنت أتوقع أن يتم استدعاء ماجد ناصر خلال هذه الفترة، من ضمن اللاعبين ذوي الخبرة، لما يقدمه من مستوى فني متميز، وأيضاً حارس مرمى فريق بني ياس، فهد الظنحاني، الذي يقدم مستويات رائعة، وهو غير مسؤول عن الأهداف التي دخلت مرماه في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستوى الفريق، وأيضاً خالد السناني».

يذكر أن الظنحاني يقدم هو الآخر موسماً مميزاً، رغم تراجع نتائج «السماوي» في الفترة الماضية، وشارك الظنحاني في كل مباريات الموسم الـ12، وحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات، وأسهم في إنقاذ ركلتي جزاء، وتلقى بطاقة صفراء واحدة، بينما دخل مرماه 19 هدفاً.

وأضاف: «هذا لا يعني أن أحمد شامبيه وعادل الحوسني لا يستحقان الوجود في المنتخب، لكن الأرقام هي ما تحكم على حراس المرمى، وصراحة كنت أتوقع الاختيار بين أربعة، وهم بالترتيب: حارس مرمى العين خالد عيسى، وهذا لا خلاف عليه، وماجد ناصر، فهد الظنحاني، وخالد السناني، لأن الأرقام هي ما تحكم على الحراس الأربعة»، وتابع: «السناني يقدم مستوى فنياً ومتميزاً، إضافة إلى وجود فهد الظنحاني مع فريق بني ياس الذي يقدم مستويات رائعة، وصراحة فوجئت بضم الحارسين أحمد شامبيه وعادل الحوسني، كونهما لا يمران بأفضل حالتهما، لكن في النهاية نتمنى التوفيق لكل الحراس في المهمة الوطنية أياً كان من يتم اختياره».

وكان ماجد ناصر يوجد بصفة مستمرة في معسكرات المنتخب الوطني قبل أن يبتعد عن الصورة، لكنه يتألق مع فريقه شباب الأهلي، وتوج معه الموسم الماضي بلقبين، ويتصدر حالياً بطولة الدوري، ومنافس في كل البطولات المحلية، أما خالد السناني فرغم تألقه اللافت من الموسم الماضي، إلا أنه دائماً بعيد عن اختيارات المنتخب.