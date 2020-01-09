الامارات | سباق الدواثلون 2020 في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن سباق الدواثلون 2020 في عجمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف إمارة عجمان غداً سباق الدواثلون، الذي تنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان، كفاتحة السباقات التي تقام تحت مظلة جمعية الإمارات للترايثلون في عام 2020.
ويشارك في السباق نحو 200 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ويقام في منطقة الزوراء بعجمان.
وقال مدير السباق محمد أحمد الكمالي إنه سيسمح بالمشاركة للاعبين ابتداءً من الأعمار 12 سنة فما فوق، مبيناً أن السباق يتضمن ثلاث مسافات مختلفة يختار منها اللاعب المسافة الأنسب للياقته البدنية وخبرته في هذه الرياضة، حيث تشمل المسافة القصيرة (سوبر سبرنت) الجري لمسافة 2.5 كيلومتر، وقيادة الدراجة الهوائية لمسافة 10 كيلومترات، والجري مجدداً لمسافة 2.5 كيلومتر، بينما المسافة المتوسطة (سبرنت) فتتضمن الجري لمسافة خمسة كيلومترات، وقيادة الدراجة الهوائية لـ20 كيلومتراً، والجري مجدداً لمسافة 2.5 كيلومتر، فيما تتضمن المسافة الطويلة، وهي (مسافة الأولمبيك)، الجري لمسافة 10 كيلومترات والدراجة الهوائية لـ40 كيلومتراً، والجري في آخر مراحله لخمسة كيلومترات.
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