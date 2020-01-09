الامارات | مسفر: «الأولمبي» الأفضل فنياً في مجموعته.. وفرصته كبيرة في بلوغ «أولمبياد طوكيو»

شكرا لقرائتكم خبر عن مسفر: «الأولمبي» الأفضل فنياً في مجموعته.. وفرصته كبيرة في بلوغ «أولمبياد طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر مدرب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم، الدكتور عبدالله مسفر، أن حظوظ المنتخب الأولمبي في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو في 2020، كبيرة جداً، بالنظر إلى المستوى الفني الكبير للأولمبي.

وشدد على أن «الأولمبي الأفضل فنياً في مجموعته بكأس آسيا تحت 23 سنة، التي تقام حالياً في ضيافة تايلاند»، مشيراً إلى أن «فرصته كبيرة جداً في تحقيق التأهل الأولمبي للمرة الثانية، بعد لندن 2012».

يذكر أن بعثة المنتخب الأولمبي وصلت، أول من أمس، إلى مدينة بوريرام التايلاندية، قادمة من العاصمة بانكوك استعداداً لخوض مبارياته في البطولة، التي يواجه في بدايتها منتخب فيتنام غداً.

وقال عبدالله مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «ثقتنا كبيرة جداً بلاعبي المنتخب وجهازيهم الفني والإداري، والأمر الأهم بالنسبة للمنتخب هو عبور الدور الأول في كأس آسيا، لذلك فإنه مطالب بالجدية والتركيز العالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في نهاية المطاف، وهو التأهل إلى الأولمبياد».

ويلعب المنتخب الأولمبي ضمن المجموعة الرابعة التي، تضم إلى جانبه منتخبات فيتنام وكوريا الشمالية والأردن، إذ بعد مباراة فيتنام سيلتقي الأبيض نظيره الكوري الشمالي، يوم 13 الجاري، ثم يختتم مباريات الدور الأول أمام الأردن، في 16 الجاري.

ويواصل المنتخب الأولمبي تحضيراته اليومية للبطولة بقيادة مدربه البولندي، ماسيج سكوزرا، إذ تمثل المشاركة في هذه البطولة تحدياً كبيرا بالنسبة له، كونه مطالباً بقيادة المنتخب لتحقيق إنجاز جديد لكرة الإمارات.

وأضاف مسفر: «المنتخب يضم في صفوفه عناصر جيدة، ويتميز بكون أن مجموعة كبيرة من لاعبيه يلعبون أساسيين مع فرقهم في دوري الخليج العربي، ما يجعلهم في جاهزية عالية في التعامل مع كأس آسيا، فضلاً عن أن المنتخب يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين الذين يلعبون في المنتخب الأول».

ورأى مسفر أن لكل مباراة ظروفها، لذلك فإن على المنتخب التعامل بحذر مع منتخبات مجموعته، على الرغم من أنه يعد الأفضل مقارنة بمنتخبات المجموعة الرابعة، خصوصاً على صعيد المستوى الفني ونوعية اللاعبين الذين يضمهم في صفوفه.

ورداً على سؤال بشأن كيفية تعامل المنتخب مع مباراته الأولى أمام فيتنام، في افتتاح مبارياته في هذه البطولة، أوضح: «رغم أن فيتنام تتميز على صعيد منتخبات المراحل السنية، إلا أن المنتخب يتفوق على نظيره منتخب فيتنام، وبإمكانه عبور المباراة الأولى التي يمثل الفوز فيها دفعة معنوية كبيرة للاعبين لمباراتي كوريا الشمالية والأردن».

وشدد على أهمية أن يتبع الجهاز الفني خلطة لعب متوازنة في الدفاع والوسط والهجوم، مطالباً المنتخب بعدم المبالغة في الدفاع، خصوصاً أنه مطالب بالفوز في كل مباراة.

وتابع: «المنتخب حظي، خلال الفترة الماضية، بإعداد جيد من خلال المعسكرات والمباريات الودية التي خاضها، بجانب أن المنتخب يتميز بعناصر متجانسة ومتفاهمة، كما وضح ذلك من خلال المباريات الودية التي لعبها المنتخب، في الفترة الماضية، وهذا الأمر سينعكس إيجاباً على أداء الأبيض في هذه البطولة».

العراق يقتنص نقطة من أستراليا.. والبحرين يخسر من تايلاند

نجح المنتخب العراقي في خطف تعادل صعب من نظيره الأسترالي 1/‏‏1، أمس، في افتتاح كأس أمم آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً، التي انطلقت في تايلاند وتستمر حتى 26 الجاري.

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وتقدم المنتخب الأسترالي، عن طريق ريني بيسكوبو، في الدقيقة 62، قبل أن يسجل محمد نصيف هدف التعادل للفريق العراقي في الدقيقة 76. ويلعب المنتخبان في المجموعة الأولى من المنافسات، التي تضم إلى جانبهما تايلاند (البلد المستضيف) والبحرين. ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وفي ثانية مباريات أمس، افتتح صاحب الأرض البطولة بفوز عريض، قوامه خماسية نظيفة، على البحرين ضمن منافسات المجموعة الأولى، وسجل لتايلاند سوبهانات (12 و79)، وساراشات (47) وجارونساك (89 و92).

نتائج أمس

العراق 1-1 أستراليا

تايلاند 5-صفر البحرين

مباريات اليوم

سورية - قطر 14:15

أوزبكستان - إيران 14:15

السعودية - اليابان 17:15

كوريا الجنوبية - الصين 17:15

مباريات الغد

الإمارات - فيتنام 14:15

الأردن - كوريا الشمالية 17:15

الأولمبي يضمّ بين صفوفه مجموعة كبيرة من اللاعبين، الذين يشاركون أساسيين مع أنديتهم في المسابقات المحلية، بجانب مشاركتهم مع المنتخب الأول.