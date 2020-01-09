شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التايكواندو ينظم بطولة المرحوم عيد فيروز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند التاسعة صباح غد، منافسات بطولة الحكم الدولي المرحوم عيد فيروز بالتايكواندو، التي ينظمها اتحاد الامارات للتايكواندو، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وذلك في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، وستخصص جولة الغد للذكور، بينما ستقام الجمعة المقبلة الـ17 الجاري الجولة الثانية للإناث. وقررت إدارة اتحاد اللعبة تنظيم البطولة عرفاناً بالدور الذي قام به المرحوم عيد فيروز بدعم اللعبة في كل المجالات، وبمباركة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري للاتحاد. وأثنى رئيس مجلس إدارة الاتحاد، العميد أحمد الزيودي، في تصريحات صحافية، على الجهود التي بذلها المرحوم عيد فيروز خلال توليه مهامه في التايكواندو. يذكر أن هاتين البطولتين تسبقان استضافة الفجيرة لحدثين مهمين، وهما البطولة العربية للمنتخبات والاندية أواخر الشهر الجاري، وبطولة الفجيرة المفتوحة فبراير المقبل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | اتحاد التايكواندو ينظم بطولة المرحوم عيد فيروز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.