الامارات | الاتحاد السعودي يهدّد تين كات بالإقالة

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يهدّد تين كات بالإقالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير إخباري، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تلوح بإقالة المدرب الهولندي هنك تين كات من منصب المدير الفني للفريق الأول، والذي عين فيه في نوفمبر الماضي بعقد من المفترض أن يستمر حتى نهاية الموسم مع إمكانية التجديد.

وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أمس، نقلاً عن مصادر خاصة لها، أن «العلاقة بين تين كات ومعظم لاعبي العميد ليست على ما يرام، إلى جانب سوء نتائجه مع الفريق الاتحادي، إذ أقصي من دور الـ16 في كأس الملك على يد فريق الفتح الذي يحتل المركز الـ14 في الدوري، كما واصل الفريق الاتحادي تواجده في المركز الـ13 في الدوري ولم يتقدم للأمام في سلم الترتيب».

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وأضافت الصحيفة أن تين كات أصبح «تحت المجهر» من قبل الإدارة، وفي حال لم يستطع تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الدوري، وكأس محمد السادس للأندية العربية، فستكون الإقالة بانتظاره من قبل إدارة النادي، خصوصاً أن العميد يواجه خطر الهبوط، حال استمرار فقدانه للنقاط في الدوري، حيث لم يفز إلا مرة واحدة في آخر ثماني مباريات.

ويتطلع الاتحاد إلى تقديم انطلاقة جيدة في العام الجديد، لكنه يصطدم باختبار صعب في ضيافة النصر متصدر الدوري وحامل اللقب غداً.

المدرب الهولندي تولى تدريب الفريق منذ نوفمبر الماضي.