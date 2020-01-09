الامارات | بوجسيم: قضاة الملاعب يحتاجون إلى الإرشاد المستمر لتفادي الأخطاء

شكرا لقرائتكم خبر عن بوجسيم: قضاة الملاعب يحتاجون إلى الإرشاد المستمر لتفادي الأخطاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مستشار لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم المونديالي الإماراتي السابق علي بوجسيم، خلال حضوره، أمس، ورشة عمل تطويرية لمقيّمي الحكام بمشاركة 25 مُقيّماً، إن «قضاة الملاعب في حاجة إلى الإرشاد المستمر لتفادي الأخطاء».

وقال خلال كلمته في الورشة: «تطوير المنظومة التحكيمية يعتمد على جزئية مهمة وضرورية، ألا وهي التعليم المستمر، فمجال التحكيم متجدد، ويشهد تغيرات وتطورات، لذا نحتاج إلى تجديد الأفكار والمعلومات والخبرات بصفة دورية ومنتظمة».

وأضاف: «قضاة الملاعب يحتاجون إلى الإرشاد والدعم المعنوي، في الحالات التحكيمية الصحيحة وغير الصحيحة».

Advertisements

ونظمت إدارة الحكام الورشة بمقر الاتحاد في دبي، بحضور عضو اللجنة الانتقالية رئيس لجنة الحكام، علي حمد، وكذلك أعضاء اللجنة: حمد بن حنيفة، عوض مسري، إبراهيم المهيري، ومدير إدارة الحكام بالاتحاد علي الطريفي.

بدوره، أوضح الطريفي أن ورشة العمل تضمنت بثاً حياً لمباراة العراق وأستراليا في نهائيات آسيا تحت 23 سنة، المقامة حالياً في تايلاند، تطبيقاً عملياً للتعامل مع نظام FA-Net.

لجنة الحكام نظمت أمس، ورشة عمل تطويرية لمقيّمي الحكام بمشاركة 25 مُقيّماً.