الامارات | نجم ليفربول السابق يحضر افتتاح «متجر النادي» في «دبي مول»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول السابق يحضر افتتاح «متجر النادي» في «دبي مول» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحضر النجم السابق لنادي ليفربول الانجليزي، الإسباني لويس غارسيا، حفل افتتاح أول متجر رسمي للنادي في «دبي مول» يوم 14 الجاري. وقال غارسيا، في تصريح صحافي، إنه سعيد لأنه سيكون ضيف حفل الافتتاح، مشيراً إلى أن ليفربول يتمتع بقاعدة شعبية واسعة في دبي.

وسيحمل المتجر إسم «Official Liverpool FC» بالتعاون مع شركة التذكارات الرياضية «BootRoom Collection». وسيتم حلال الحفل عرض نسخة مطابقة من كأس دوري أبطال أوروبا، الذي فاز به غارسيا بقميص النادي في موسم 2004-2005.