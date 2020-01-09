الامارات | «غرب آسيا» يختار الإمارات لاستضافة بطولة السيدات تحت 18 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن «غرب آسيا» يختار الإمارات لاستضافة بطولة السيدات تحت 18 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة نائب رئيس لجنة كرة السيدات باتحاد غرب آسيا، أمل بوشلاخ، أن اللجنة اختارت الإمارات لاستضافة بطولة السيدات تحت 18 سنة، التي تقام ديسمبر المقبل.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة بتشكيلها الجديد، الذي عُقد، أول من أمس، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة سوزان شلبي من الاتحاد الفلسطيني، وأعضاء اللجنة: الشيخة حصة آل خليفة (البحرين) والشيخة نورة الصباح (الكويت) وستيفاني النبر (الأردن)، وبحضور أمين عام اتحاد غرب آسيا، خليل السالم. وأكدت بوشلاخ في تصريح صحافي: «وافقت اللجنة على استضافة الكويت لبطولة تحت 15 عاماً نوفمبر المقبل، وعلى تنظيم النسخة السابعة لمنتخبات السيدات خلال 2021».

وأشارت إلى أن اللجنة عادت إلى النور من جديد بعد انقطاع دام ست سنوات، وتسعى بكل جهدها لتطوير اللعبة.

لجنة كرة السيدات بـ «غرب آسيا» عادت إلى النور بعد انقطاع دام 6 سنوات.