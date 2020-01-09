الامارات | سيتي يحطم معنويات مان يونايتد بثلاثية في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يحطم معنويات مان يونايتد بثلاثية في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قسى مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين على جاره وغريمه مان يونايتد، وأسقطه في عقر داره بنتجة 3-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أول من أمس، ليخطو خطوة كبيرة نحو النهائي. وقدّم «سيتزنز» أداء مبهراً في الشوط الأول متفوقاً على منافسه على كل الجبهات، في ظل أخطاء دفاعية من أصحاب الأرض أسهمت في تسجيل الضيوف ثلاثة أهداف في الشوط الأول.

وكانت المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك «الشياطين الحمر» ثلاثة أهداف في الشوط الأول على ملعب «أولد ترافورد» في جميع المسابقات، منذ مايو 1997.

وبعد أن تفوق يونايتد على جاره في مباراتهما الأخيرة في الدوري في ديسمبر الفائت على ملعب الاتحاد، فشل في تحقيق فوز ثانٍ على التوالي على غريمه للعام العاشر على التوالي.