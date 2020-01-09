الامارات | الوحدات يدشّن معسكره في رأس الخيمة ويواجه «الصقور» غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدات يدشّن معسكره في رأس الخيمة ويواجه «الصقور» غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن فريق نادي الوحدات الأردني، أول من أمس، معسكره التدريبي الذي يقيمه بضيافة نادي الامارات في رأس الخيمة، ويستمر لـسبعة أيام، على أن يستكمله في دبي استعداداً للاستحقاقات المقبلة في المسابقات المحلية والقارية. ويواجه الوحدات في أولى مبارياته الودية فريق الإمارات غداً.

واستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات محمود حسن الشمسي، ورئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم محمد اسماعيل العوضي، ومنتسبو النادي، بعثة الوحدات برئاسة الدكتور بشار الحوامدة ورجل الأعمال الأردني نائل النمر، ويضم أعضاء الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول، متمنين لهم طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في معسكرهم التدريبي.