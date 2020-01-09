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أستون فيلا وليستر سيتي يتعادلان «1-1» في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

حسم التعادل الإيجابي «1-1» نتيجة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي، والتي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب «ووكرز»، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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تقدم فريدريك جولبيرت لأستون فيلا في الدقيقة 28 من الشوط الأول، ونجح كيليتشي إيهياناتشو في إدراك التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 74.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين الثلاثاء 28 يناير الجاري، على ملعب فيلا بارك.

وكان مانشستر سيتي قد تغلب على مانشستر يونايتد بنتيجة «3-1» على ملعب الأخير أولد ترافورد، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات نفس الدور.

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