شكرا لقرائتكم خبر عن «أوساكا» تعبر «ساكاري» في بطولة «برزبين» للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استهلت نعومى أوساكا، الفائزة بلقبين فى البطولات الأربع الكبرى للتنس، مشوارها فى موسم 2020 بالفوز 6-2 و6-7 و6-3 على ماريا ساكارى، فى الدور الأول لبطولة برزبين الدولية للتنس. وسددت أوساكا 16 ضربة إرسال ساحق وكسرت إرسال منافستها اليونانية أربع مرات خلال المواجهة التى استغرقت ساعتين وسبع دقائق، لكنها عانت فى الشوط الفاصل للمجموعة الثانية عندما فازت ساكارى بخمس نقاط على التوالى قبل أن تعادل النتيجة بسبب خطأ سهل من اللاعبة اليابانية.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال فى المراحل الأولى من المجموعة الثالثة قبل أن تنتزع أوساكا، المصنفة الأولى على العالم سابقا، الانتصار رغم أنها ارتكبت خطأ مزدوجا فى أول نقطة لحسم المباراة.

وقالت أوساكا: «كنت أعرف أنها ستكون مباراة صعبة، فى المجموعة الثانية عانيت كثيرا فى الشوط الفاصل، حاولت التحلى بالهدوء واللعب بإيجابية بعدها».

وخرجت سلون ستيفنز، بطلة أمريكا المفتوحة سابقا، والمصنفة 24 عالميا، مبكرا بالخسارة أمام ليودميلا سامسونوفا التى تتأخر عنها بأكثر من 100 مركز فى التصنيف العالمى.

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وفازت اللاعبة الروسية المصنفة 129 بالمباراة 6-4 و2-6 و6-3.

وتقدمت الأمريكية ماديسون كيز، المصنفة الثامنة، بالفوز 6-3 و6-2، على التشيكية ماريا بوزكوفا.

على جانب آخر، قاوم نوفاك ديوكوفيتش الرطوبة العالية ليفوز على جايل مونفيس 6-3 و6-2 فى النسخة الأولى لكأس اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس فى برزبين.

كما قدم رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا، أداء جيدا ليواصل استعداداته لبطولة أستراليا المفتوحة هذا الشهر بالفوز على بابلو كويفاس لاعب أوروجواى 6-2 و6-1 فى بيرث ليحسم المواجهة لصالح إسبانيا.

وكان روبرتو باوتيستا أجوت منح إسبانيا التقدم بعد فوزه فى مباراة من طرف واحد 6-1 و6-2 على فرانكو رونكاديلى فى البطولة التى يبلغ مجموع جوائزها 15 مليون دولار، وتضم 24 فريقا فى منافسات تمتد لعشرة أيام، فى بيرث وبرزبين وسيدنى، ويشارك بها صفوة نجوم العالم استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة. وكان ديوكوفيتش يتفوق بواقع 15 انتصارا دون أى خسارة فى سجل المواجهات المباشرة أمام مونفيس، وبعد أن واجه بعض المقاومة من منافسه فى البداية حافظ ديوكوفيتش على هذا السجل الرائع. وأنقذ اللاعب الصربى تسع نقاط لكسر إرساله بينما استفاد من كل الفرص الثلاث لكسر إرسال مونفيس، الذى أنهى عام 2019 بين العشرة الأوائل، ليعادل نتيجة المواجهة بعد أن كان بنوا بير منح فرنسا المقدمة بالفوز على دوسان لايوفيتش 6-2 و6-7 و6-4. وقال ديوكوفيتش، فى مقابلة عقب المباراة: «كانت واحدة من أكثر الأجواء رطوبة التى خضت فيها مباراة فى مسيرتى. كانت حالة الجو قاسية الليلة». وتابع: «بالطبع مواجهة جايل ليست سهلة أبدا، تدخل الملعب وأنت تعرف أن عملا كثيرا ينتظرك مثل التبادل الطويل للضربات. إنه لاعب مقاتل وتربطنى به صداقة قوية. لذا أتمنى له كل التوفيق».