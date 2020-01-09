شكرا لقرائتكم خبر عن أين حسام حسن من أساطير الكرة الأفريقية في حفل «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تجاهل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» واللجنة القائمة على تنظيم حفل جوائز الأفضل فى القارة الإفريقية عن عام 2019، دعوة حسام حسن، أحد أبرز نجوم الكرة المصرية والإفريقية، ضمن الدعوات التى أرسلت لباقى أساطير المستديرة فى إفريقيا لحضور الحفل وخوض المباراة الاستعراضية التى أقيمت على سفح الأهرامات على هامش الحفل.

ولم يكن التجاهل من قبل الكاف برئاسة أحمد أحمد، هو الأول تجاه حسام حسن، خلال المناسبات القارية الكبرى التى تقام فى مصر، فسبق أن حدث الأمر ذاته خلال قرعة أمم إفريقيا 2019، والتى لم يتم دعوة حسام حسن خلالها بشكل رسمى.

حسام حسن يمتلك عدداً من الأرقام التاريخية التى تضعه فى مكانة مرمومة بين أقرانه من أساطير القارة الإفريقية، على مدار مشواره مع الساحرة المستديرة، فى مقدمتها خوضه 176 مباراة دولية مع منتخب مصر وحصوله على لقب «عميد» لاعبى العالم فى عام 2001، كأول لاعب فى إفريقيا ينال شرف عمادة لاعبى العالم، حيث تم تكريمه من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» احتفاءً برقمه العالمى خلال ذلك العام، قبل أن ينتزع مواطنه أحمد حسن لقب العمادة بـ 183 مباراة دولية بقميص أحفاد الفراعنة. ويعتبر حسام حسن هو الهداف التاريخى لمنتخب مصر الأول برصيد 76 هدفاً بفارق كبير عن أقرب منافسيه وهو الراحل حسن الشاذلى صاحب الـ 44 هدفاً.

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حسام حسن يعد هو الهداف التاريخى للنادى الأهلى، نادى القرن الماضى فى إفريقيا، برصيد 109 أهداف على مستوى الدورى المصرى الممتاز، مشاركاً محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الحالى فى هذا الرقم بنفس رصيد الأهداف، وهو ثانى الهدافين التاريخيين لبطولة الدورى المصرى بـ 168 هدفاً خلف الشاذلى صاحب الـ 173 هدفاً، وأكثر من سجل فى مباريات القمة المصرية بين الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى.

وكان حسام حسن هو أكبر لاعب سناً يشارك فى منافسات أمم إفريقيا عن عمر يناهز 39 عاماً و4 أشهر، قبل أن يتمكن الحارس عصام الحضرى من تحطيم هذا الرقم خلال مشاركته مع منتخب مصر فى نسخة 2017 بالجابون، كما يعد حسام هو أول لاعب يتوج بلقب أمم إفريقيا بفارق زمنى 20 عاماً، فحقق اللقب مع الفراعنة فى 1986 و2006، علماً بأنه من قاد منتخبنا الوطنى للقب 1998 ببوركينا فاسو بـ 7 أهداف حصل على إثرها على لقب هداف تلك النسخة بالمشاركة مع الجنوب إفريقى ماكارثى.

ودوّن حسام حسن اسمه بسجلات من ذهب بالمشاركة مع منتخب مصر الأول فى مونديال 1990 بإيطاليا، فبعدما كان صاحب الأفضل فى بلوغ الفراعنة العرس العالمى بعد غياب دام 56 عاماً بهدف شهير فى مرمى المنتخب الجزائرى فى التصفيات، تألق نجم الأهلى وقتها وتسبب فى ركلة الجزاء التى سجل منها منتخبنا هدفه الوحيد فى 90 أمام المنتخب الهولندى.

أسطورة الكرة المصرية الخالدة الذى احتفل بإتمام عامه الـ 53 فى أغسطس من العام المنصرم، والذى لقبته جماهير مصر وإفريقيا بـ«القناص وعاشق الشباك» يمتلك رقماً مازال صامداً من بين جميع لاعبى مصر والعرب وإفريقيا، فهو الوحيد الذى سجل سوبر هاتريك فى بطولة كأس الاتحاد الأوروبى «اليوروليج»، وذلك خلال فترة احترافه فى صفوف نيوشاتل السويسرى، حيث أمطر شباك سيلتيك الأسكتلندى برباعية خالدة، وعجز أى لاعب مصرى وعربى وإفريقى من الوصول لهذا العدد من الأهداف فى مباراة واحدة بالبطولات الأوروبية.

ويأتى حسام حسن فى المرتبة الخامسة للهدافين التاريخيين لكأس أمم إفريقيا برصيد 11 هدفاً بالتساوى مع الكاميرونى باتريك مبوما والإيفوارى دروجبا، وهو ثانى الهدافين التاريخيين لمصر فى البطولة بعد الراحل حسن الشاذلى صاحب الـ 12 هدفاً. وحقق «العميد» الذى يتولى تدريب نادى سموحة حالياً، لقب هداف الدورى المصرى مرتين بواقع مرة مع الأهلى وأخرى مع الزمالك، وأكثر لاعب تُوج بلقب الدورى فى مصر، وذلك فى 14 موسمًا بواقع 11 مع الأهلى و3 مع الزمالك.