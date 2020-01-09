شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات من دورى أبطال إفريقيا فى نسختها الجارية، والتى ستتضح على إثر نتائجها الكثير من ملامح المجموعات الأربع وشكل المنافسة على بطاقتى الترشح فى كل مجموعة لربع النهائى القارى، حيث يستضيف الزمالك مساء الجمعة فريق زيسكو الزامبى فى حين يحل الأهلى ضيفاً عصر السبت على بلاتنيوم الزيمبابوى.

الأهلى يشارك كلا من الهلال السودانى والنجم الساحلى صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى بمجموعته برصيد 6 نقاط خلف مازيمبى المتصدر بالرقم 7. وتتفاوت ذكريات أنصار القطبين الأهلى والزمالك عند استرجاعهم شريط مواجهات الجولة الرابعة لدورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخ مشاركات قلعتى الكرة المصرية، ما بين الانتصارات والانكسارات، الأفراح والأحزان.

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بدايةً الأهلى خاض 16 مباراة فى الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدورى أبطال إفريقيا قبل لقاء بلاتنيوم، ونجح المارد الأحمر فى الفوز فى نصفها «8 مباريات» بينما حسم التعادل نتيجة 5 مواجهات له، ونال الخسارة فى 3 مناسبات.

فى أول مشاركة للأهلى بمرحلة المجموعات حسم مباراته أمام هارتس أوف أوك الغانى بالقاهرة بثنائية نظيفة فى الجولة الرابعة فى نسخة 1999، كما تفوق على جان دارك السنغالى بنتيجة 3/1 فى القاهرة فى نسخة 2000، كذلك على حساب أسيك الإيفوارى بثنائية فى نسخة 2001، بينما جاء التعادل الأول لأبناء التتش بتاريخ مشاركاته فى الجولة الرابعة لمجموعات دورى الأبطال فى مواجهة مازيمبى بالكونغو فى 2002، كما هيمن التعادل السلبى على مواجهته بأياكس كيب تاون فى جنوب إفريقيا فى نسخة 2005، واستعاد ذاكرة الانتصارات برباعية تاريخية فى وقت قياسى بشباك كوتوكو الغانى بالقاهرة فى 2006، قبل أن ينال الخسارة الأولى له فى تلك الجولة على يد الترجى التونسى بهدف فى رادس بنسخة 2007، ويظفر الأهلى بانتصار ثمين من زيمبابوى على حساب ديناموز فى نسخة 2008 بهدف مبكر لبركات، ويتعثر أبناء التتش بالقاهرة بتعادل أمام شبيبة القبائل الجزائرى فى نسخة 2010، كما يتعادل بطل مصر سلباً فى مواجهة مولودية الجزائر بملعبه فى 2011، ثم تعادل جديد أمام تشيلسى فى غانا بنتيجة 1-1 فى 2012، ويفوز الأهلى على ليوبارز بهدفين فى الجولة الرابعة لمجموعات دورى الأبطال 2013 بالجونة، ويحقق الأهلى واحداً من أشهر انتصاراته الخارجية فى نسخة 2016 على حساب الوداد فى المغرب برأسية رامى ربيعة، قبل أن يخسر أمام الفريق ذاته فى نسخة 2017 بثنائية، ويعود للانتصارات فى الجولة الرابعة على حساب تاونشيب البوتسوانى فى ملعبه بهدف نظيف فى 2018، وأخيراً خسر الأهلى لقاء الجولة الرابعة بالنسخة الماضية أمام سيمبا فى تنزانيا بهدف دون مقابل.

أما الزمالك، فخاض 9 مباريات فى الجولة الرابعة لمجموعات دورى الأبطال، استطاع الفوز فى 3 منها وتلقى الخسارة فى 5 مناسبات وحسم التعادل نتيجة مواجهة وحيدة.

أول مباراة للزمالك فى الجولة الرابعة بمجموعات دورى الأبطال كانت فى مواجهة فيروفيارو فى موزمبيق نسخة 1997 وخسرها الفريق الأبيض بثنائية، ونجح فى إمطار شباك كوستا دى سول الموزمبيقى بثلاثية نظيفة فى القاهرة بنسخة 2002، ويحقق الزمالك انتصاراً تاريخياً من قلب ملعب المنزة فى مواجهة الترجى التونسى بهدفين مقابل هدف فى «ريمونتادا» شهيرة لأبناء ميت عقبة بنسخة 2005، ثم يتلقى الفارس الأبيض خسارة على يد أسيك الإيفوارى بملعبه نسخة 2008، كما خسر الزمالك بالقاهرة فى مواجهة مازيمبى بهدفين مقابل هدف فى 2012، استعاد أبناء القلعة البيضاء ذاكرة الانتصارات فى الجولة الإفريقية الرابعة بثنائية فى ملعب الجونة فى شباك أولاندو الجنوب إفريقى فى نسخة 2013، وحسم التعادل السلبى بملعب الإسكندرية لقاء الزمالك ومازيمبى فى نسخة 2014، قبل أن يخسر الزمالك مجدداً على ملعبه أمام صن داونز الجنوب إفريقى فى 2016، ونال الفريق الأبيض الخسارة فى آخر مواجهاته بالجولة الرابعة لدورى الأبطال 20107 على يد اتحاد الجزائر بهدفين نظيفين.