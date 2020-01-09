شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد: سأقاتل للوقوف على منصة التتويج العام القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

«يكفينى شرف التواجد وترشيحى ضمن أفضل 3 لاعبين في القارة السمراء العامرة بالنجوم والمواهب«، بهذه الكلمات بدأ طارق حامد، لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر، تصريحاته الخاصة، لـ«المصرى اليوم»، عقب حفل the best الخاص بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف». ووعد «حامد» الجمهور المصرى بصفة عامة وجمهور الزمالك بصفة خاصة بالقتال داخل الملعب سواء مع الزمالك أو المنتخب من أجل تحقيق حلمه بالوقوف على منصة التكريم القادم.

وقال نجم وسط المنتخب المصرى: «سأظل وراء حلمى من أجل تحقيقه، وهذا لن يتحقق إلا بالجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر»، مؤكدًا رضاه التام عن نفسه وأدائه طوال الفترة المقبلة، لكنه يطمع في المزيد لإثبات أحقيته بالتتويج بلقب «الأفضل» في النسخة المقبلة. وكشف «حامد» عن أن معايير ونقاط التصويت واختيارات المدربين صبت في صالح يوسف البلايلى، لاعب الترجى ومنتخب تونس، مؤكدًا أن فوز «البلايلى» بلقبى دورى الأبطال وبطولة الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده أسهم في فوزه بالجائزة، وهو يستحقها بالفعل، وحرصت على الاتصال به هاتفيًا لتهنئته، وتمنيت له الاستمرار على المستوى نفسه وتحقيق المزيد من البطولات والألقاب في العام الجارى سواء مع فريقه أهلى جدة السعودى أو مع نسور قرطاج.

وأبدى لاعب وسط الزمالك سعادته بالحفاوة التي لقيها في حفل «كاف» من أساطير القارة السمراء والمدرب العالمى أرسين فينجر، المدير الفنى التاريخى لأرسنال، مؤكدًا أن الأخير فاجأه بأنه متابع جيد له، وأنه معجب بأدائه وروحه القتالية، التي شدد على ضرورة توافرها في كل لاعبى كرة القدم. واختتم «حامد» تصريحاته بتوجيه الشكر إلى زملائه في المنتخب والزمالك وأسرته ووالدته وزوجته وابنه، الذي وصفه بأنه «تميمة الحظ ووش السعد» عليه.