شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو.. «أيوب الكرة الأفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فى 3 سنوات متتالية، تنافس فيها كل من النجمين الإفريقيين الكبيرين، محمد صلاح، وساديو مانى، لاعبى ليفربول الإنجليزى، على جائزة الأفضل فى إفريقيا من قبل الجائزة التى يمنحها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، حصل النجم السنغالى على أفضل لاعب فى إفريقيا بعد صبر وجهد وعرق فى المحاولة الرابعة خلال حفل التتويج بمحافظة الغردقة بمصر.

وأطلق على النجم السنغالى «أيوب الكرة الإفريقية» لما خاضه من سباق عنيف مع نجوم الكرة فى القارة السمراء، بداية من رياض محرز عام 2016، ووصولا للنجم المصرى محمد صلاح، عامى 2017 و2018، وجميعهم لم يصل «مانى» للمركز الأول أو منصة التتويج، فجاء الصدام الأول أمام النجم الجزائرى ولم يفز، ومرتان متتاليتان أمام «مو» ولم يفز أيضا، حتى جاء الفرج وساعة النصر عام 2019، ليحصد الجائزة من مصر ويتوج بالأفضل فى القارة السمراء على حساب محمد صلاح، ورياض محرز، الفائزين عليه خلال الأعوام السابقة.

ظهر السنغالى ساديو مانى، جناح نادى ليفربول الإنجليزى، لأول مرة فى ترشيحات أفضل لاعب فى القارة الإفريقية فى نسخة عام 2016. وشهد الأفضل، عام 2016، تفوق الجزائرى رياض محرز، كأول وأفضل لاعب إفريقى يحصد الدورى الإنجليزى مع ليستر سيتى، وجاء الجابونى بيير إيميريك أوباميانج وصيفًا، وحل مانى ثالثًا، فى أول ظهور له على منصة الأفضل الإفريقى. وجاءت جائزة الأفضل لعام 2017، بعد موسم خارق لنجم منتخب مصر محمد صلاح، مع فريقه الحالى ليفربول الإنجليزى بـ«البريميرليج» ويتوج كأفضل لاعب فى القارة السمراء، ليظهر مانى مرة أخرى ولكن وصيفًا لـ«مو»، وترنح إلى المركز الثالث بيير إيميريك أوباميانج. وحافظ محمد صلاح على لقب أفضل لاعب فى إفريقيا، لعام 2018.