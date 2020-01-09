شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أحمد: مصر قادرة على استضافة أي حدث رياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «الكاف»، سعادته بتنظيم مصر لحفل الأفضل فى إفريقيا لعام 2019، والذى أقيم أمس الأول فى مدينة الغردقة.

واستضاف منتجع سهل حشيش، الحدث الرياضى الإفريقى، وذلك بحضور عدد من أساطير الكرة الإفريقية والعالمية، وشهد العديد من الألعاب المائية والنارية خلال الحفل الذى أقيم.

وقال أحمد أحمد فى تصريحات للموقع الرسمى لـ«كاف»: «سعيد لما حدث فى الغردقة من تنظيم للحفل بشكل رائع، ونشكر مصر على هذا الحفل الذى حظى بإشادة الجميع».

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وتابع: «هذا التنظيم رائع، بالطبع راض جدا عن عملية التنظيم»، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على تنظيم واستضافة أى حدث رياضى، موضحًا أن رجل الأعمال كامل أبوعلى رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر رجل محترف وقادر على إبهار الجميع.

وأشار رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم إلى أن ساديو مانيه استحق الحصول علي جائزة أفضل لاعب خلال عام ٢٠١٩ بعدما قدم مستوى مميز مع نادى ليفربول ومنتخب بلاده السنغال، ونجح فى الوصول إلى نهائى كأس الأمم الإفريقية، مشدداً على أنه كان يتمنى حضور الثنائى محمد صلاح ورياض محرز الحفل، وأختتم حديثه بأنه يتمنى التوفيق للمواهب الإفريقية ومزيد من التقدم خلال الفترة المقبلة.

وفى السياق نفسه، علق جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم على حفل تنظيم الأفضل فى إفريقيا لعام 201 قائلا: «الغردقة شهدت احتفالا كبيرا لكرة القدم، ومن يزر مصر عليه العودة مرة أخرى فكل شيء كان رائعا للغاية، ونتمنى أن تكون هناك محافل أخرى خلال الفترة المقبلة».

وأضاف إنفانتينو: «إفريقيا قارة كبيرة وعظيمة فى كرة القدم وكثيرا ما تقدم إلينا مواهب كبيرة تمتعنا كثيرا، وما شاهدناه اليوم من تنظيم يستوجب علينا الإشادة بهذه الحفل كثيرًا وأتمنى التقدم للقارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة».