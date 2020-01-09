شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبوعلي: «صلاح» لاعب عالمي وغيابه أثّر على احتفال الأفضل في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كامل أبوعلى، رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إن محمد صلاح لاعب عالمى وكبير جدا، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى حضوره احتفال الأفضل فى إفريقيا الذى أقيم مساء أمس الأول فى سهل حشيش بالغردقة.

وأضاف «أبوعلى»، فى مؤتمر صحفى أمس: عندما يأتى «صلاح» للغردقة سيقيم فى السويت الخاص به بالفندق الذى استضاف الحفل بعد إطلاق اسم صلاح على هذا السويت.

وأكد أن عدم حضور صلاح أثر على الاحتفال، لافتًا إلى أنه لا يعرف سببًا لعدم حضوره.

وكشف «أبوعلى» أنه طلب من أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، تنظيم الحفل الخاص بالأفضل فى إفريقيا خلال العامين المقبلين بمدينة الغردقة بعد النجاح الذى حققه الحفل الذى استضافته الغردقة مساء أمس الأول.

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وأوضح أن رئيس الكاف سيناقش هذا العرض خلال الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم بشأن استضافة حفل الأفضل فى إفريقيا لكرة القدم ٢٠٢٠ بمدينة الغردقة.

وأشار إلى أنه طلب من رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم تنظيم حفل لأفضل لاعب فى العالم خلال العام الحالى، وتلبية جميع المطالب والتجهيزات الخاصة بهذا الحدث، مشيرًا إلى أن رئيس الاتحاد الدولى وعد بالرد النهائى خلال فبراير المقبل. وقال «أبوعلى» إن عددا من نجوم الكرة العالميين سيكونون ضيوفا لمدينة الغردقة الصيف المقبل من أجل تسويق وتنشيط السياحة بالبحر الأحمر.

وقرر أبوعلى إطلاق أسماء اللاعبين والمشاهير من كرة القدم الذين حضروا احتفال الأفضل لكرة القدم على الغرف والسويتات التى أقاموا فيها فى الفنادق خلال مشاركتهم مثل السنغالى ساديو مانى ورئيس «فيفا» ونجوم كرة القدم وتم الحصول على موافقتهم على ذلك. وأكد أبوعلى، خلال المؤتمر الصحفى، أن هناك حزمة قرارات جديدة ستصدرها وزارة السياحة والآثار خلال الأيام المقبلة لتسهيل استقبال أعداد كبيرة من السائحين وإزالة أى عقبات والتنسيق بين مختلف الوزارات الأخرى.

وأضاف أنه يتوقع أن يرتفع عدد السائحين لمصر إلى ٣٥ مليون سائح خلال العامين المقبلين من خلال خطة واقعية ومشاركة مستمرة فى المعارض السياحية الخارجية.

ونفى أى تأثر للسوق السياحية المصرية بعد إفلاس شركة توماس كوك، حيث استحوذت شركات سياحية أخرى على السائحين عملاء توماس كوك. وأشار إلى أنه سيكون هناك نمو وزيادة فى أعداد السائحين القادمين إلى مصر خلال ٢٠٢٠ من السوق الأوكرانية وزيادة أخرى من السياحة الألمانية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية وتوقع زيادة ١٥% مقارنة بعام ٢٠١٩.