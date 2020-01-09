شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يطلب التعاقد مع مهاجم في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، بقيادة طلعت يوسف، التعاقد مع مهاجم متميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ويبحث الجهاز الفنى عددًا من السير الذاتية لمهاجمين أفارقة بأحد أندية الدورى التونسى أو المغربى للتعاقد مع أحدهم لسد الثغرة فى الجانب الهجومى لسيد البلد خلال الميركاتو الشتوى الحالى بعد رحيل الغانى إيمانويل بناهينى للكوكب السعودى كبيع نهائى نظرًا لعدم اعتماد طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق عليه بشكل أساسى فى ظل تواجد الثلاثى رزاق سيسيه والأوغندى إيمانويل أوكوى وخالد قمر، وهو ما أضعف من مشاركة المهاجم الغانى فى التشكيلة. فى الوقت نفسه فسخ مجلس إدارة الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، عقد الليبى أحمد شلبى، مدافع الفريق، بالتراضى خلال الميركاتو الشتوى الحالى لإفساح المجال نحو التعاقد مع لاعب آخر.

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