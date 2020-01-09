شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يشكون من الإرهاق قبل مواجهة «بلاتينيوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدى الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى مرانه الرئيسى، الخميس، على أحد الملاعب الفرعية، فى زيمبابوى، استعداداً للمواجهة المرتقبة بين الأهلى وبلاتينيوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدورى المجموعات لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، حيث استقر رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على أن يكون المران الرئيسى الخميس، على أن يقتصر مران الجمعة على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الهجومية والدفاعية، التى قام المدير الفنى بتحفيظها للاعبيه لتنفيذها خلال المواجهة المقبلة.

واشتكى لاعبو الأهلى من الإرهاق الشديد الذى سيطر عليهم من جراء طول رحلة السفر الشاقة إلى زيمبابوى، والتى قاربت على عشر ساعات، تخللها ساعتان ترانزيت، مما دفع المدير الفنى للاكتفاء بأداء بعض تدريبات الإطالة وفك العضلات، لتفادى تعرض أى لاعب لإصابة قد تحرمه من المشاركة مع الفريق خلال المواجهة المقبلة.

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وحرص المدير الفنى على عقد جلسة مع مدرب الأحمال بالفريق من أجل تحديد الجرعات التدريبية والاستشفائية، التى سيخضع لها اللاعبون عقب التدريبات، وكذلك بعد المباراة، لضمان الحفاظ على الحالة البدنية لجميع اللاعبين، خصوصاً فى ظل تلاحم المشاركات المحلية والإفريقية، فضلاً عن طول رحلة السفر من القاهرة إلى زيمبابوى، وكذلك رحلة العودة التى ستشهد نفس الصعوبة.

واصطحب فايلر 20 لاعباً إلى زيمبابوى، وهم محمد الشناوى، وشريف إكرامى، وعلى لطفى، وأحمد فتحى، ومحمد هانى، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلى معلول، ورامى ربيعة، ومحمود متولى، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ووليد سليمان، ومحمد مجدى «أفشة»، وجيرالدو، وأجايى، ومروان محسن، وأزارو، وأحمد الشيخ، ومحمود عبد المنعم «كهربا».

وينتظر أن يعقد المدير الفنى جلسة مع لاعبيه، مساء اليوم، عقب تناول وجبة العشاء، لمشاهدة ملخص لمباريات فريق بلاتينيوم.

وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، الذى سبق البعثة إلى هرارى، ومعه سمير عدلى، المدير الإدارى بالفريق، على الاجتماع بمسؤولى ملعب المباراة، والذى سيشهد مران الفريق غداً الجمعة، وطالبهم بضرورة الالتزام بتعليمات الكاف، والمتمثلة فى عدم تواجد وسائل الإعلام، بعد الربع الساعة الأولى من المران. فيما تسلم مسؤولو الأهلى إحدى قاعات مطعم فندق الإقامة فى زيمبابوى ليكون خاصا ببعثة الأهلى، ليتثنى للشيف الخاص بالفريق إعداد الوجبات الغذائية الخاصة بالفريق وفقاً لتعليمات الجهاز الطبى بالفريق.