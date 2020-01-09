شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخاطب «كاف» رسميًا لنقل مباراة زيسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، خطابا رسميا، أمس الأول، إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، يطلب فيه نقل مباراة الفريق الكروى الأول مع زيسكو، إلى استاد القاهرة بدلا من السلام، خصوصا بعد استيفاء القلعة البيضاء لكافة الاشتراطات الخاصة باستاد القاهرة.

وأكد مرتضى منصور أنه أرفق الموافقة الأمنية وموافقة بعثة زيسكو بخصوص إقامة المباراة على استاد السلام، والأمر الآن يتوقف على قرار كاف بشأن الملعب النهائى للمباراة، فيما أكد مصدر فى لجنة المسابقات أن المباراة ستقام فى موعدها، غدا الجمعة، بملعب السلام، نظرا لضيق الوقت وصعوبة نقلها إلى استاد القاهرة.

من جهة ثانية، اقترب سامح إسماعيل، مدرب فريق الشباب مواليد 2003 بنادى الزمالك، من الانضمام إلى الجهاز الفنى المعاون كمدرب مساعد مع أيمن عبد العزيز، بناء على طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، الذى يرغب فى الاستعانة بمدرب ثالث للاستعانة به فى سفريات الفريق فى إفريقيا للإشراف على تدريبات المستبعدين.

وعقد كارتيرون جلسة مع أمير مرتضى منصور، المشرف على قطاع الكرة، ناقش معه العديد من الأسماء المرشحة من مدربى قطاع الناشئين للانضمام للجهاز المعاون.

Advertisements

من جانبه، قام أمير مرتضى، المشرف على الكرة، برفع مذكرة رسمية لمجلس الإدارة، للموافقة على ضم إسماعيل للجهاز المعاون، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المدرب الثالث سينضم للجهاز فور موافقة رئيس النادى ومجلس الإدارة وإعلان القرار رسميا، مشيرا إلى أن إدارة الكرة تفهمت وجهة نظر كارتيرون بضرورة الاستعانة بمدرب ثالث لتولى تدريب المستبعدين من السفريات الإفريقية بدلا من تدريبهم تحت إشراف عمرو المطراوى، إخصائى التأهيل.

من جهة ثانية، أكد المشرف على الكرة أن الكونغولى كابونجو كاسونجو، لاعب على ذمة النادى، ويؤدى فى الوقت الحالى تدريبات مع الفريق من أجل الحفاظ على مستواه، مشيرا إلى أنه يتدرب بموافقة الجهاز الفنى للفريق. وأضاف أن وضوح موقف اللاعب من القيد فى قائمة الفريق سيترتب على مدى رغبة كارتيرون، مؤكدا أنه لايزال هناك فرصة حتى نهاية الشهر لحسم ذلك الأمر.

يأتى هذا فيما سادت حالة من الارتياح بعد اكتمال القوة الضاربة للفريق بعودة المصابين والموقوفين وحصول الأساسيين على الراحة المطلوبة قبل مواجهة زيسكو الزامبى فى الجولة الرابعة لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقررة غدا الجمعة على أرض ملعب استاد السلام، حيث انتظم جميع اللاعبين فى التدريبات الجماعية باستثناء شيكابالا، الذى لايزال يواصل برنامجه التأهيلى مما يعنى صعوبة لحاقه بالمباراة، ومنح الجهاز الفنى طارق حامد راحة من مران الأمس لتفادى تعرضه للإجهاد بعد سفره إلى الغردقة للمشاركة فى حفل كاف لجوائز الأفضل، وينتظم الفريق فى معسكر مغلق اليوم للمبيت به ليلة المباراة، حيث أعلن كارتيرون أن المعسكر سيكون بمثابة معسكر جيش لضمان الالتزام والتركيز.

فيما عقد سامى الشيشينى جلسة مع التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، أكد له أهمية دوره فى مباراة زيسكو المقبلة، ومطالبته بعدم الالتفات للشائعات التى تحاصره الفترة الأخيرة.

ومن جانبه شدد اللاعب للشيشينى على جاهزيته لخوض المباراة بعد العودة من تونس وخوض التدريبات، مشيرا إلى أن كل تركيزه منصب لبذل أقصى جهده لخدمة الفريق فى المرحلة الهامة المقبلة.