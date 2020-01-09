شكرا لقرائتكم امير مرتضى: كارتيرون هو من سيحدد صفقة الزمالك في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أن هناك تنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي بالزمالك فيما يخص كل احتياجاته في ملف التدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وأوضح أمير مرتضى أن هناك تواصل مستمر مع كارتيرون من أجل معرفة احتياجاته لتدعيم الفريق، وسيكون الأمر وفق احتياجاته الفنية في المقام الأول، وسيتم تحديد الأمر بعد استطلاع رأيه في المركز الذي يريد تدعيمه بالتنسيق معه.

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وأضاف أمير مرتضى: “كارتيرون سيحدد وفق احتياجاته وبناءا عليها سيتم التحرك في يناير وأمامنا فرصة حتى نهاية الشهر لحسم ما في صالح الفريق".