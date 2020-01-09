شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: نتواصل مع بوطيب باستمرار للاطمئنان عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن التواصل بشكل مستمر مع المغربي خالد بو طيب من أجل الاطمئنان عليه أولا بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، وأن هناك اتصال مستمر معه من الإدارة والجهاز الطبي لمعرفة حالته.

وقال: "سنجتمع به بعد الانتهاء من المرحلة العلاجية في الخارج، من أجل معرفة تطورات موقفه بشكل عام".

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و اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بمحمد أسامة طبيب الفريق في جلسة مطولة قبل انطلاق تدريبات الفريق الجماعية اليوم في حضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة والدكتور عمرو المطراوي اخصائي التأهيل للاطمئنان على الحالة الطبية لبعض اللاعبين والاتفاق على بعض التفاصيل فيما يخص النظام التأهيلي لهم .