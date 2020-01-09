شكرا لقرائتكم طنطا يناقش عروض "ضيوف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو نادى طنطا العروض المقدمة للسنغالى الحسن ضيوف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية عقب الاداء الضعيف الذى ظهر عليه فى مباريات بطولة الدورى المصرى .

استقر الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين علي قيد محمد أسعد لاعب الفريق في القائمة لمشاركته في الفتره المقبلة وذلك عقب تأكد شفاء اللاعب ومشاركته في التدريبات الجماعيه لأبناء السيد البدوي بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي وتأهيليه جيدا من أجل العودة.

من ناحية أخرى، يغيب محمود كابونجا لاعب الفريق عن التدريبات مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، والتى فاز فيها الأبيض 3 / 2 بالمباراة المثيرة التى جمعتهم بالجولة الثانية عشر فى بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على ملعب غزل المحلة.

Advertisements

وكشف مجدى وكوك طبيب الفريق عن أن محمود كابونجا يعانى من شد فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى، ومنح أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة على أن يعود للتديبات غدًا الأربعاء استعدادًا لمباراة الاهلى فى بطولة الدورى المصرى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الأربعاء المواقق 15 يناير.

ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط.

يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز ، في مباراة ستقام بين الفريقين علي ملعب الأخير بالقاهرة ، يوم 15 من الشهر الجاري في تمام السابعة والنصف مساءا.