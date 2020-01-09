صوماليا: علاقتي مع الشباب انتهت من طرف واحد

كشف اللاعب البرازيلي صوماليا أن علاقته مع الشباب انتهت من طرف النادي، مشيراً إلى أن تغير تكتيك الفريق صعّب عليه طريقة اللعب.

وزاد صوماليا في حديثه لبرنامج "في المرمى": أخبرني منسق إدارة الكرة بأن النادي يرغب بالتعاقد مع لاعب جديد، وبالتالي انتهت علاقتي مع الشباب من طرف النادي، وليس من طرفي. وأتبع: تغير تكتيك الفريق في هذا الموسم، وهو ما صعب علي طريقة اللعب.

وزاد: تدربت مع الفريق لمدة 6 أشهر دون وجود اسمي في قائمته، وأتذكر في مايو من العام الماضي أن إدارة النادي أبلغتني رغبتها باستمراري مع الفريق في الموسم الحالي.