المنتخب السعودي الأولمبي يبحث عن فوزه الأول على اليابان

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لم يسبق للمنتخب السعودي الفوز على اليابان في طريقه إلى الألعاب الأولمبية، وذلك قبل أن يتواجه المنتخبان يوم الخميس في بطولة آسيا تحت 23 عاماً والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ففي تأهل المنتخب السعودي الأخير إلى أتلانتا 1996، خسر في نصف النهائي أمام منتخب اليابان بهدفين لهدف، قبل أن يتغلب على نظيره العراقي بهدف حسين عبدالغني الذهبي.
وفي نسخة 2008 تعادل المنتخبان سلبياً، الاولى في الدمام وشهدت طرد تركي الثقفي، والثانية كان المنتخب السعودي بحاجة إلى الفوز ليبلغ أولمبياد بكين، إلا أنه فشل في هز شباك المضيف.
وكانت بطولة آسيا هي المؤهلة إلى أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو، ولعب السعوديون واليابانيون في دور المجموعا وانتهت بفوز "الساموراي" بهدفين لهدف ولم ينجح الخضر في تجاوز دور المجموعات بعد أن رجحت قاعدة الفصل كفة منتخب كوريا الشمالية على نظيره السعودي.
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